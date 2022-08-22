MasterChef Celebrity: Los mejores memes de la noche de estreno.

MaterChef Celebrity llegó con su segunda temporada y muchas sorpresas para los participantes, quienes pensaban que las cosas iban a ser igual a las temporadas pasadas.

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En donde en los primeros programas las reglas y los retos no son tan complicados, fue todo lo contrario, ya que las sorpresas llegaron desde el primer día de competencia por seguir en la cocina más famosa de todo México.

Los veinte participantes llegaron a las estaciones de cocina, pero solo la mitad tuvo la oportunidad de comenzar con la preparación; sin embargo, justo cuando los participantes ya tenían cada uno de sus platillos pensados, las reglas cambiaron.

Tras el cambio de reglas, el resto de los participantes bajó y tuvo que elegir una estrella con la cara de sus compañeros, lo que tuvo como resultado que Gavito y Julio Camejo quedarán en el mismo equipo.

La polémica pareja que formaron Julio Camejo y Gavito.

Desde que Gavito supo que Julio Camejo sería su compañero, la idea no le agradó mucho, pues es un hombre muy meticuloso en todo lo que hace y ya tenía todo lo que iba a preparar pensado y lo había comenzado a cocinar.

Sin embargo, Julio Camejo no llegó a adaptarse, sino a tratar de imponer un poco la idea que tenía él para la preparación del platillo, lo que ocasionó momentos de mucha tensión en la pareja dentro de la cocina.

De inmediato, Gavito le pidió que ya no hiciera una vinagreta, pues no la iban a usar, ya que el crítico musical ya había planeado algo distinto.

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Al final, todo les salió muy bien, pero las redes sociales no se hicieron esperar y lanzaron divertidos memes en las redes sociales.

10 minutos y Gavito ya se llevó todo el programa, el rey de raiting…. Y soporten !!! #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/maRUENEoU4 — Edgardo Torres (@MrEdgardo100) August 22, 2022