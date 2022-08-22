MasterChef Celebrity: Gavito y Julio Camejo se unen y este fue el resultado.

Este domingo hemos sido testigos del gran estreno de la segunda temporada de MasterChef Celebrity en donde 20 famosos tendrán que demostrar sus grandes talentos para el arte culinario.

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Sin embargo, contrario a lo que todos esperaban, va a ser una temporada con reglas completamente diferentes y con sorpresas en cada una de las pruebas, situaciones que los participantes no esperaban.

El primer reto de la noche en MasterChef Celebrity.

Los 20 participantes llegaron a la cocina más famosa de todo México, pero por una dinámica solo la mitad comenzó a cocinar, mientras los otros subieron al balcón solo a observar.

No obstante, cuando todos estaban muy tranquilos, unos observando y otros cocinando, nuestra querida Tatiana los sorprendió y les dijo que tenían que bajar y escoger una estrella con la cara de quien sería su compañero para seguir en la preparación.

Gavito y Julio Camejo se juntan para el primer reto.

En la dinámica a nuestro querido Gavito le tocó hacer equipo con Julio Camejo, quien llegó con mucha energía a integrarse al platillo que estaba haciendo el crítico de La Academia.

Toda la energía de Julio Camejo no fue bien tomada por Gavito, quien es una persona estricta y estructurada en su forma de trabajar, por lo que al principio tuvieron muchos problemas para poder ponerse de acuerdo en los platillos.

Mientras Julio Camejo estaba trabajando en una vinagreta, Gavito le pidió que lo dejara, pues no estaba dentro de sus planes usarla para presentar su platillo. Además, había dejado remojar los espárragos.

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Luego de una fuerte polémica y momentos complicados en los que Gavito estuvo a punto de perder la cabeza con Julio Camejo, ambos lograron ponerse de acuerdo y presentaron un platillo que recibió buenas críticas de los chefs; sin embargo, no fue lo suficiente para subir al balcón en el primer reto.

