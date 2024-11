La prueba de que Ángela Aguilar habría estado detrás de todas las relaciones de Christian Nodal

Ángela Aguilar se ha mantenido en el ojo del huracán desde que Christian Nodal anunció su romance a escasos días de haber confirmado su ruptura con Julieta Emilia Cazzuchelli .

Sin embargo, la polémica se acrecentó con su sorpresivo casamiento el pasado 24 de julio. Recordemos que mucho se dijo que la hija de Pepe Aguilar habría sido la tercera en discordia entre el mexicano y la argentina.

¡Salen nuevas e inéditas imágenes del cumpleaños de Pepe Aguilar! [VIDEO] El cumpleaños de Pepe Aguilar se vivió a lo grande. Ahora revelan nuevas e inéditas imágenes sobre el festejo con su familia y su yerno, Christian Nodal.

No obstante, Ángela Aguilar declaró hace poco que su romance con Nodal inició hace ya tiempo y que nadie salió lastimado, además de que todos los implicados ya tenían conocimiento de esto.

¿Cazzu desmintió a Ángela Aguilar?

En una reciente entrevista a Luzu TV, Cazzu desmintió lo dicho pode Ángela Aguilar y negó tener conocimiento de su romance, además de que se enteró gracias a los medios de comunicación y sufrió mucho por esta situación. Por último, le pidió a la pareja del regional mexicano que dejen de hablar de ella.

¿Nodal defendió a su esposa? Tras las declaraciones de la ‘Nena Trampa’, Christian Nodal no se quedó callado y salió en defensa de su esposa, asegurando que nunca le fue infiel a Cazzu y pidiendo respeto para Ángela Aguilar.

“Seré muchas cosas, pero infiel no. De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Y mucho menos lo que dice mi ex”, declaró el sonorense.

¿Ángela Aguilar siempre estuvo detrás?

Después de toda la controversia que se generó, diversos medios comenzaron a especular que el amor de Nodal y Ángela Aguilar ya existía desde hace varios años, pero su relación no podía ser porque ella era menor de edad.

De igual forma se dijo que la cantante comenzó a estar detrás de todas las relaciones sentimentales de Christian Nodal desde que grabaron el tema “Dime Cómo Quieres”, que habría sido el momento en que Ángela Aguilar quedó flechada de su ahora esposo.