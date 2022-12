Ángela Aguilar dice ser 25% Argentina y se lleva las peores críticas.

Una de las consentidas del público, Ángela Aguilar, compartió en redes una serie de fotografías, pero lo que más llamó la atención fue el texto que las acompaña, pues hacía alusión a que era 25% Argentina, eso desató la furia de sus seguidores que no tardaron en hacer comentarios ofensivos, por lo que su papá, Pepe Aguilar, salió a defenderla a capa y espada.

Adrián González, imitador de Ángela Aguilar, revela cómo la conoció.

¿Qué dijo Ángela Aguilar en redes?

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 💙 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo.

Vestida de color azul celeste y luciendo una gran sonrisa, la consentida de la dinastía Aguilar compartió ese mensaje en su Instagram, lo que bastó para que empezaran un montón de comentarios en su contra.

Recordemos que Ángela no fue la única artista que salió a celebrar el triunfo de la selección argentina, sin embargo, el mensaje caló tanto a sus seguidores que hubo hasta quien le decía que mejor se fuera a dar conciertos allá, que había perdido un admirador.

Incluso, hubo comentarios sobre que era “gringa”, además, cuestionaban sus raíces y el uso de tradiciones mexicanas en sus anteriores publicaciones como el Día de Muertos o de la Virgen de Guadalupe.

Qué esperaban de una familia completa que ni siquiera nació en México, ni Angela ,ni sus hermanos, ni Pepe nacieron aquí, todos son de EE.UU. , y se pueden dar cuenta que los únicos que sacan porcentajes de sus nacionalidades son los gringos para sentirse parte de algo. (..) hace un mes andaba muy mexicana con el día de muertos

¿Qué respondió Pepe Aguilar a los comentarios en contra de su hija?

Al ver lo sucedido, Pepe Aguilar no pudo quedarse de brazos cruzados y el intérprete no dudo en salir en defensa de su hija, pero las cosas no salieron como pensaba y parece que, en lugar de ayudar, salió peor.





El primer mensaje que contestó Pepe Aguilar fue el que hacía referencia a que su hija era gringa.

“Y tú una envidiosa……

Y el siguiente, donde el usuario decía que la intérprete había perdido un admirador, el cantante respondió.

“Pues mira, si admiras a un artista por sus posts en Instagram… estás (estamos) en serios problemas”.

Contrario, a lo que el intérprete esperaba, sus comentarios no fueron bien recibidos, las redes se encendieron y cuestionaron que cayera en estos juegos y que no supiera lidiar con estas cosas.

Así, se puede leer:

Nunca me imaginaría que Pepe Aguilar se prestara para responder 😮 Me quedé así 😮, se supone que saben lidiar con estas cosas y se ve un poquito mal que le conteste a estos chavos, me supongo que en su medio siempre habrá quien los admire y quien los quiera ver fuera, y tienen años en esto, creo que me sorprendió bastante 😢

Aunque, también hubo quien lo tomó con bastante humor.