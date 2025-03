Ángela Aguilar se ataca así misma con chistes durante concierto y así reaccionó el público

Ángela Aguilar es una de las cantantes más controvertidas de los últimos tiempo y no es para menos, ya que desde que anunció su romance con Christian Nodal no ha dejado de robarse los reflectores.

Ya son muchas las controversias en las que se ha visto inmiscuida Ángela Aguilar, esto le ha valido ganarse el repudio de muchas personas que constantemente están pendientes de lo que hace o dice para funarla en redes sociales.

Recientemente, Ángela Aguilar volvió a robarse los reflectores por su presentación en Ciudad del Carmen, Campeche, donde protagonizó un bochornoso momento en uno de los intermedios.

¿Qué hizo Ángela Aguilar? Ángela Aguilar es consciente que no es monedita de oro para caerle bien a todos; sin embargo, al quererse subir al trend del hate en su contra, las cosas no salieron como esperaba mientras interactuaba con el público.

La ‘Princesa del Regional Mexicano’ visitó el pasado fin de semana el sur de México, donde deleitó a sus fans con sus canciones y hermosa voz; sin embargo, avivó los rumores de un posible distanciamiento de Christian Nodal.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

Durante uno de los intermedios, la cantante se puso a interactuar con el público, hasta ahí todo iba de maravilla hasta que comenzó a bromear sobre su persona, cosa que no cayó del todo bien en el público presente, generando silencios incómodos.

“Okey, creo que no entendieron, otra vez. Levanten la mano, todos los mentirosos (Ángela alza la mano). Wow, en Ciudad del Carmen nadie miente. Me voy a mudar para acá. Bueno, saben qué, (el público grita qué) Bueno pero no me griten…no tiene la culpa el que promete, si no el que le cree. Así que para todos esos que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”, dijo la esposa de Christian Nodal. Sus palabras no fueron tomadas de forma cómica, por el contrario, avivaron los rumores de un posible distanciamiento del cantautor sonorense.

