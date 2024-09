Ángela Aguilar da mala noticia sobre Christian Nodal; nadie lo esperaba

Ángela Aguilar , la joven promesa de la música mexicana, ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales. Esta vez, no por un nuevo lanzamiento musical o una polémica declaración, sino por una divertida anécdota que ha compartido con sus seguidores. La intérprete de “Abrázame” ha revelado que, debido a la popularidad de un video de su boda, ha decidido dejar de llamar “amor” a su esposo, Christian Nodal .

¿Por qué Ángela Aguilar dejará de decirle “amor” a Christian Nodal?

Todo comenzó cuando Ángela celebró su reciente nominación a los premios de lo mejor de la música latinoamericana e iberoamericana. En un video compartido en sus redes sociales, la cantante expresó su emoción por este logro. Sin embargo, un momento en particular llamó la atención de sus fans. Al dirigirse a Christian Nodal, lo llamó “amor”, tal como lo hizo en un video de su boda que se volvió viral. La peculiar entonación con la que pronunció esta palabra generó una ola de memes y comentarios en Internet .

¡Invitados de lujo en Alineados VIP! “Pepe y Ángela Aguilar” [VIDEO] Este martes en Alineados VIP tuvimos unos invitados de lujo que no te puedes perder, "Ángela Aguilar y Pepe Aguilar” nos acompañan en esta mañana.

Te puede interesar: Esto dijo Christian Nodal tras ser criticado por ignorar el cumpleaños de su hija Inti

Consciente de la popularidad de estos memes, Ángela decidió tomar la situación con humor y anunció que dejaría de usar este apodo en público. “Ay ya no puedo decir ‘amor’, porque me hacen memes”, comentó entre risas. A pesar de las burlas, la cantante aseguró estar muy feliz por su nominación y agradeció el apoyo de sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La noticia de que Ángela Aguilar dejaría de llamar “amor” a Christian Nodal rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Mientras algunos fans la animaron a no prestar atención a los comentarios negativos y a seguir siendo ella misma, otros continuaron creando memes y haciendo bromas sobre la situación.

En este sentido, mensajes como “Lo importante es que si ve los memes”, “tu no hagas caso linda, dilo las veces que quieras esa palabra bendiciones para Ángela”, “Fan de tu divorcio JAJAJAJA” y “Yo opino que cada persona puede hablar como le dé la gana y si ese es tu forma de hablar nadie tiene que opinar y no que no le importa”, se pueden leer en el video.

Te puede interesar: Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten nuevo y romántico VIDEO