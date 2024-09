Esto dijo Christian Nodal tras ser criticado por ignorar el cumpleaños de su hija Inti

El mundo del espectáculo no perdona, y esta vez le tocó a Christian Nodal enfrentarse a una ola de críticas por algo que, para muchos, debería ser un asunto privado. El cantante mexicano se vio envuelto en una polémica tras aparentemente no felicitar públicamente a su hija Inti en su primer cumpleaños.

Critican a Christian Nodal por ignorar el cumpleaños de su hija Inti

El pasado 14 de septiembre, la pequeña Inti, hija de Nodal y la rapera argentina Cazzu, cumplió su primer añito. Mientras las redes sociales esperaban una avalancha de fotos y mensajes cariñosos, el silencio del cantante en sus perfiles llamó la atención. Aunque la expareja de Christian compartió un video donde se vislumbra la presencia del mexicano en la fiesta, la falta de una felicitación pública desató una tormenta de críticas hacia el artista.

¡Christian Nodal explota y confirma que sí asistió al cumpleaños de Inti! [VIDEO] ¡Los famosos mexicanos continuaron la tradición del grito de independencia desde el lugar donde estuvieran anoche! Y así celebraron.

Te puede interesar: Christian Nodal se realiza intervención en el rostro; ¿qué se hizo?

Los comentarios no se hicieron esperar. Desde fans decepcionados hasta haters, todos parecían tener algo que decir sobre la aparente falta de interés de Nodal en el cumpleaños de su hija. Las especulaciones crecieron, llegando incluso a cuestionar su papel como padre.

Christian Nodal explota tras ser criticado por ignorar el cumpleaños de su hija Inti

En este sentido, y harto de las habladurías, Nodal decidió romper su silencio. En un video compartido en Instagram, el cantante no se guardó nada. Con visible frustración, se dirigió a quienes lo han juzgado: “Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales”, comenzó, dejando clara su molestia.

Nodal no solo defendió su decisión de mantener a su hija lejos del ojo público, sino que también arremetió contra los medios e influencers que, según él, inventan historias sobre su vida personal. “Hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos”, expresó con evidente enojo.

Te puede interesar: Esto es lo que Cazzu y Nodal habrían gastado en la fiesta de Inti

El artista explicó que su forma de demostrar amor va más allá de las redes sociales. Para él, explicó que lo importante es que su hija crezca sabiendo que su padre siempre estuvo presente, viajando largas distancias para estar a su lado y asegurándose de que no le falte nada. “Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió", afirmó.

A veces juzgamos desde la ignorancia y lastimamos sin razón. Esto dice Christian Nodal sobre las critica por “no felicitar” a su hija Inti pic.twitter.com/JEXK0ls2lR — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) September 16, 2024

Finalmente, cerró su mensaje reafirmando su postura: no expondrá a su hija a los comentarios negativos que abundan en Internet y expresó que el verdadero amor se demuestra con acciones, no con publicaciones en redes sociales.