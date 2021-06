Ángela Aguilar echa de cabeza a su papá en un en vivo.

La hija de Pepe Aguilar sacó a la luz pública lo que ninguno de sus hijos se había animado a decir ¡Y dejó con la boca abierta al cantante de Regional Mexicano!

La Dinastía Aguilar es una de las más famosas no sólo en México, sino ya internacionalmente, sin embargo, el dinero y la fama no los salvan de protagonizar momentos como los que se viven al interior de cualquier familia mexicana.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, al que asistieron para promocionar el concierto de la dinastía Aguilar que será transmitido el próximo 19 de junio por TV Azteca con motivo del Día del Padre, Ángela Aguilar describió la personalidad de Pepe Aguilar y confesó que su papá es un poco enojón.

Leonardo aseguró que su papá tiene un carácter especial: “Es una persona que ha vivido muchísimo. Tiene demasiada experiencia, eso aplica en todo y define cómo es, así que no es que sea enojón...”, sin embargo Ángela lo interrumpió y aclaró que su papá: “Es un poco enojón de vez en cuando”.

Pepe Aguilar reaccionó sorprendido ante las declaraciones de sus hijos: “Oh, pues. No me ayudes compadre. Es el día del padre, güey, o sea no es para que...”.

Cuando tocó el turno de Ángela Aguilar para decir cómo es su papá, la cantante dejó sin palabras a todos: “Mi papá es una persona brutalmente honesta, increíblemente talentoso, intelectualmente muy avanzado”.

A lo que el hijo de Flor Silvestre indicó entre risas:"Ya le quiere componer”.

Ángela le pidió a Pepe que no la interrumpiera, pues era su turno: “No lo estoy diciendo para que te sientas bien. Tú eres un producto, no puedes hablar. Creo que tiene una energía que hace que todo el mundo nos sintamos bien no importa que esté pasando”.

Por su parte, el hijo de Don Antonio Aguilar aseguró que es muy estricto y que solía exigirles mucho a Ángela y Leonardo arriba del escenario; sin embargo, como papá lo es aún más: “Creo que arriba me desesperaba un poco más, de lo que ahora, ahora ya no. Abajo sí, tampoco trató de traumarlos, pero ya están traumados es demasiado tarde. Trató de no traumarlos más y decirles críticas constructivas que les ayuden para siguientes oportunidades y que el error, a mi juicio, que cometieron no les vuelva a suceder”.

Por último, el intérprete de “Miedo” indicó que es muy perfeccionista: “Soy un perfeccionista y un súper profesional de mi negocio. Y les exijo mucho, les exijo a ese nivel. ‘Soy súper profesional’, o sea no le vean como tal así, simplemente sí soy un clavado de lo que hago, súper clavado a un nivel muy alto”.

