Ángela Aguilar por fin confiesa cuánto mide su espectacular cintura.

Una de las cantantes más importantes en nuestro país actualmente, es Ángela Aguilar, ¡y tiene un cuerpazo! La caracteriza su diminuta cintura, ¿cuánto mide?

El talento, carisma y belleza de Ángela Aguilar, la han convertido en una de las cantantes mexicanas más importantes en la actualidad, y es que va de logro en logro a sus cortos 17 años. Una de las cosas que la caracteriza además de su voz, ¡es su diminuta cintura! Y por fin dijo cuánto mide. Te contamos lo que confesó.

Ángela Aguilar, confesó cuánto mide su cintura.

La joven cantante tiene solo 17 añitos y no solo es una figura en cuanto a la música, sino que también se ha convertido en inspiración en el mundo de la moda. Tiene looks mexicanos espectaculares, llenos de colores y vida ,y los porta con una elegancia excepcional, ¡claro, eso y que tiene un cuerpo envidiable! Y una cintura que no lo puedes creer, ¡de avispa!

En diversas ocasiones se le ha preguntado a Ángela sobre sus medidas, nunca había dicho nada al respecto, pues quiere que se le tome en cuenta por su talento, música, canciones y voz y no por cómo se ve, ¡pero esta vez rompió el silencio y dijo la medida de su cintura!

Fue a traves de sus historias de Instagram, que comenzó a responder preguntas de varios de sus seguidores, y llegó la pregunta que muchos se hacían, “¿cuánto mide tu cintura?” A lo que Ángela poniendo una foto de su increíble cintura comentó que sus medidas son iguales a: “un par de tacos”. Además, colocó una parte de la canción “Favorito” de Camilo “tu eres perfecta sin el 90-60-90".

Al parecer sus medidas seguirán siendo una incógnita para todos, pero hace bien en querer centrar su carrera en el talento y no en la apariencia, además a sus fans les encantó su respuesta.

