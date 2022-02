FOTOS | Ángela Aguilar se declara "muy rara y enamorada".

La hija de Pepe Aguilar habló abiertamente sobre el amor, su carrera y los detalles previos a un concierto que la hacen ver como una chica “muy rara”.

La cantante más popular del Regional Mexicano del momento, Ángela Aguilar , se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida como artista ¡se está independizando de su padre y ha empezado a consolidar su carrera en solitario!

Paso que la ha llevado a tener charlas con diferentes medios de comunicación y en una de esas tantas pláticas, la joven fue cuestionada sobre el amor…

Desde hace un tiempo se ha especulado que la jovencita tiene pareja, pero es tan cuidadosa con su vida privada que no han logrado captarla con en pleno romance.

Y para acabar con los rumores que circulan sobre su lado amoroso confesó a Maxine Woodside que sí tiene pretendientes, pero que en este momento de su vida no está pensando en tener una relación amorosa: “Hay muchos galanes y pretendientes, pero no queremos eso ahorita”.

Eso sí, se dijo muy enamorada, pero no de un hombre: “Estoy enamorada de la vida, de la música, de mi familia, de mis perritos, de mis caballos, de la ilusión que me trae este nuevo disco, la ilusión de estos premios a los que me acaban de nominar. Estoy enamorada de la vida, de verdad”.

“Soy medio rara”

La intérprete de “Llorona” también habló de lo que suele hacer antes de subir a un escenario y contrario a otras estrella que buscan el apapacho en todo momento, Ángela Aguilar pide estar sola para enfocarse, vozalizar y estar al 100 frente a su público.

“Soy medio rara. Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, (que) digo ‘ya nadie me puede tocar ahorita’ (porque) me tengo que concentrar. Normalmente me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco”, contó.

Ángela Aguilar supo surfear muy bien la pregunta que muchos desean conocer y así será por el resto de los días…