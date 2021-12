FOTOS | Majo Aguilar "criticó" a Ángela Aguilar y la tunden en redes.

La hija de Antonio Aguilar Jr. dijo en tono de broma que su prima Ángela no va a triunfar y los seguidores de la hija de Pepe Aguilar no la perdonaron.

Luego de que Majo Aguilar decidiera hacerle honor a su apellido y unirse a la Dinastía Aguilar como cantante, muchas personas han tratado de inventar rivalidad entre ella y sus primos, en especial con Ángela Aguilar por presuntamente ser competencia.

En diversas ocasiones ambas artistas han negado que haya conflicto entre ellas, por el contrario, han demostrado quererse y apoyarse en una carrera tan difícil como es la artística.

Sin embargo, recientemente Majo fue severamente criticada luego de hacer un comentario durante un programa de televisión en el que se refirió a la “Princesa del regional mexicano” como una persona sin talento.

La hija del cantante Antonio Aguilar Jr. se presentó en el programa “SNSerio” en Monterrey, Nuevo León, en donde fue cuestionada sobre el talento de sus primos, "¿Quién crees que tiene peor voz, Leonardo o Ángela?”, fue cuestionada la cantante.

En tono de broma Majo Aguilar externó que su prima Ángela no va a triunfar: “Voy a dar una respuesta y mañana me disculpo con uno de ellos”.

“Yo creo que Ángela no va a triunfar, no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va a ganar nada, no es profesional, está fea”, indicó la también compositora.

Pese a haberlo dicho de broma, Majo Aguilar recibió duros comentarios: “Salió envidiosa la prima, de mentira en mentira sale la verdad, se nota que la prima si le trae celos”, “Majo no manches tu reputación ni en broma, tu calidad como artista va más allá que estos payasos, te equivocaste de programa”, “Majo y Ángela traen la herencia en su sangre, es evidente de que linaje provienen, ya dejen de decir que Majo le tiene envidia a Ángela, no saben que es el sarcasmo”.

Por otro lado, en días pasados tanto Majo como Ángela Aguilar recordaron a su fallecida abuela Flor Silvestre en su primer aniversario luctuoso, y ambas artistas compartieron emotivas palabras y fotografías por medio de sus redes sociales.

