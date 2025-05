Ángela Aguilar exige que la llamen “señora”, le incomoda ser “señorita” o “Angelita”

Comienza la cuenta regresiva para el aniversario de uno de los matrimonios más importantes que el espectáculo en México tiene en la actualidad. Ángela Aguilar y Christian Nodal se dicen listos para cumplir su primer año como marido y mujer, aunque, antes de ello, la hija de Pepe Aguilar volvió a ser tendencia por unas polémicas declaraciones que recientemente soltó.

Con apenas 21 años de edad, Ángela Aguilar se convirtió en la esposa de Christian Nodal. Vale decir que este matrimonio estuvo lleno de muchas críticas y polémicas, pues tan solo semanas antes de que se consumara el cantante de regional mexicano se mantenía en una relación con la trapera argentina Cazzu, con quien, de hecho, tiene una pequeña hija llamada Inti.

¿Por qué Ángela Aguilar exige que se le llame “señora”?

En una entrevista que circula en internet, misma que se desconoce de cuándo fue, se escucha la voz de Ángela Aguilar. Aquí, la cantante suena un tanto incómoda debido a que se siguen refiriendo a ella como “señorita” o “Angelita”; y si bien entiende que sigue teniendo solo 21 años, el hecho de haber contraído matrimonio ya la hace una “señora” en toda la extensión de la palabra.

“A todo el mundo se le olvida, inclusive a mi, que tengo 21 años. La gente que me conoce desde siempre me dice diciendo Angelita, nadie me dice señora. A veces cuando me dicen señorita, hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto (muestra el anillo). Señora González, aunque le cueste más trabajo, gracias”, expuso la cantante, en declaraciones que volvieron a encender a sus haters en redes sociales.

¿Cuándo se cumple su primer aniversario como marido y mujer?

Muchos pensaban que el primer aniversario como marido y mujer de Christian Nodal y Ángela Aguilar se cumplía en mayo dado que ambos se han encargado de compartir imágenes de su luna de miel; sin embargo, es preciso decir que esta celebración se llevará a cabo el próximo 24 de julio, por lo que se espera una fiesta sin precedentes para celebrar esta unión.