Ángela Aguilar habla sobre su prima Majo; ¿hay conflicto entre la familia Aguilar?

En distintos momentos de la historia reciente se ha hablado de una supuesta rivalidad entre dos integrantes de una de las dinastías más importantes que existen en el apartado musical mexicano: Ángela Aguilar y Majo Aguilar. Ante este hecho, la cantante de 21 años de edad reveló detalles y mencionó a su prima, esto en medio del buen momento que ambas atraviesan.

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, se ha consolidado como una mujer con grandes atributos en el apartado musical y con un gran futuro al señalar que apenas supera las 20 primaveras. Del otro lado de la moneda se encuentra Majo Aguilar, quien cuenta con una carrera más establecida y que, según muchos, tiene una mejor voz que su prima.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su prima Majo?

Durante una charla que tuvo con Jesse Cervantes, Ángela Aguilar habló sobre la forma en cómo ha evolucionado su música en su más reciente álbum, así como a la forma en cómo su voz forma parte de una de las dinastías más importantes del país. En ese sentido, dejó entrever que es su responsabilidad cuidar de la misma, pues esta forma parte de todos los integrantes de su familia, incluida la misma Majo.

“Esta es mi forma de expresión. Yo cuido mucho mi voz, es algo que no es mío, es de las maestras que me enseñaron. De mi papá, que me lo trajo, de mi abuela, que me inspiró, de mi abuelo, de mi prima (Majo Aguilar), de mi todo. De todo el mundo que me rodea, de la gente que me apoya, es su voz, es nuestra voz”, estableció Ángela Aguilar para el conductor de radio.

¿Por qué dicen que hay enemistad entre Ángela y Majo Aguilar?

Mucho se ha hablado respecto a un distanciamiento entre las dos debido a que, pese a que cuentan con un estilo similar, no se han escuchado juntas en una colaboración musical. En ese sentido, fue Majo Aguilar quien aseguró que respeta y quiere mucho a su prima, pero que lo mejor en este momento es que ambas realicen su camino en solitario.