¿Qué medidas tomará María León tras el incidente con un fan en un concierto?

María León fue uno de los personajes más mencionados en días anteriores después de que se viralizara un momento bastante particular de su concierto del fin de semana. No había dado comentarios al respecto, sin embargo el martes 27 estuvo en la presentación de una película donde participa y le preguntaron cómo vivió esa experiencia.

Aunque nadie está pidiendo “la cabeza” de los elementos de seguridad, una de las críticas que surgió alrededor de este incidente, fue la pobre reacción de los elementos de seguridad de la propia artista. El joven que se subió al escenario tuvo oportunidad de hacer múltiples cosas, esto mientras los encargados de proteger a María tardaron mucho tiempo en reaccionar.

¿María León actuará en contra de su cuerpo de seguridad?

Dentro de lo positivo está el indicar que esta particularidad no pasó a mayores. Pero el problema es que una cantante no puede exponerse así. Precisamente, María León se mostró sumamente tranquila en todo momento, sin embargo platicó que sí se puso nerviosa y que se fijó mucho en las manos del joven, para ver si no traía ningún arma. Y es que en el video se percibe cómo la cantante observó cómo el sujeto se subió de frente al escenario.

Aunque no estaba alegre ni sonriente, María León no hizo aspavientos al momento de hablar sobre su cuerpo de seguridad. Declaró abiertamente que su equipo estaba distraído en ese momento y que es una llamada de atención para evitar problemas en un futuro. No dijo nada respecto de algún despido, sin embargo no sería extraño que algo así sucediera, pues tal como se ve en el video, el tiempo de respuesta fue demasiado lento.

¿En qué película participará María León?

El evento en el que se permitió este encuentro de María León con la prensa fue el anuncio del final del rodaje de la película, “La Vida Secreta De Un Godín”. Compartió elenco con Adrián Uribe y Mónica Huarte, mientras se espera que el filme se estrene en el primer trimestre del 2026.

