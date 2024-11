Belinda y Majo Aguilar cantando juntas ¡El dueto más inesperado!

Belinda se ha convertido en la reina del Halloween en México por dos circunstancias, la primera es que año tras año sorprende a todos con sus fenomenales disfraces y la segunda es porque inició la tradición de hacer un Halloween al estilo Beli, el cual lleva por nombre “Beliween”, donde muchas celebridades de la música y redes sociales asisten para convivir, divertirse y mostrar sus disfraces.

¡Ángela Aguilar y Christian Nodal son vistos juntos en París! [VIDEO] ¡En exclusiva! Presentamos las fotografías de un fan que se encontró a Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en un parque de diversiones en París.



Beliween estuvo lleno de sorpresas, desde los famosos que hicieron presencia como Óscar Maydon, Kuno, Lele Pons, Fernanda Blaz, Beto Razcón, hasta Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 “Checo” Pérez.

El evento se llevó a cabo en Soho House, en Ciudad de México, y Belinda hizo una entrada increíble, bajó por las escaleras disfrazada de Lucy Westenra de la novela Drácula.

Majo Aguilar y Belinda cantan juntas “Como la Flor”

Las redes sociales estallaron con otra de las sorpresas de Belinda, ya que se hizo viral un video donde la anfitriona está en el escenario nada más y nada menos que con la intérprete de regional mexicano Majo Aguilar. Ambas cantantes se lucieron al cantar el tema “Como la flor” de Selena Quintanilla, entre aplausos los asistentes adularon el palomazo. El video se hizo viral por obvias razones, una de ellas es que la canción “Como la flor” también es un cover que hizo Ángela Aguilar a quien el público compara mucho con Majo Aguilar, pero la mayor de las razones es que Belinda es exnovia de Christian Nodal, esposo de Ángela, y por ende primo político de Majo.



Muchos han comentado que el dueto seguramente es una indirecta a la hija de Pepe Aguilar, pues su prima ha empezado una muy buena amistad con la ex de su esposo, quienes han estado entre escándalos durante los últimos meses.

La princesa del pop latino @belindapop ft. Majo Aguilar en el beliween. 🥀🔪 pic.twitter.com/ViS02Ayeqd — Eduardo (@Eduardo9_C) October 31, 2024

¿Hay una enemistad entre Majo y Ángela Aguilar?

Se ha especulado mucho sobre la mala relación entre las primas Aguilar y los medios le han preguntado a Majo directamente sobre cómo se lleva con Ángela; sin embargo, ella ha sido siempre muy respetuosa al dar su opinión y ha comentado que no le gusta hablar sobre el tema ni opinar sobre la actual relación de su prima. En una ocasión se le preguntó a Majo si asistiría a la boda de Ángela y respondió que no, pues no tenía ni idea de que su prima tuviera esos planes y no fue invitada, desde ese entonces se empezó el rumor de que no tienen una buena relación.

Te puede interesar: FOTOS | La increíble “Beliween” de Belinda, ¡hasta la prima de Ángela Aguilar asistió!