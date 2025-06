Gabriel Soto reconoce que es mala pareja y habla del distanciamiento de Geraldine Bazán

Gabriel Soto se ha caracterizado por ser un hombre relacionado con los rumores sentimentales de las distintas parejas con las que estuvo. Y obviamente, al ser la madre de sus hijas, Geraldine Bazán ha sido la más mencionada en la información respecto de las distintas historias del actor y modelo mexicano. Ahora, Soto habló de su posición como padre, ex nuero y como pareja. ¿Fue sincero en la autocrítica?

Otra intervención por parte de la prensa hacia la figura de Gabriel se concretó y le preguntaron sobre la situación en la que se encuentra Geraldine. Y aunque en un principio indicó que no quería opinar porque es tema de ellas (mamá e hija), sí emitió su postura ante el distanciamiento de parte de su ex pareja hacia la señora Rosalba Ortiz.

¿Qué opina Gabriel Soto sobre la situación de Geraldine Bazán y su mamá?

El actor habló de los distintos temas que propusieron los reporteros y eso generó declaraciones bastante interesantes, en puntos que abarcan a estas personas que alguna vez fueron familia. Estas fueron las palabras del modelo capitalino: “Es un tema entre ellas… pero es la abuela de mis hijas”, indicando que de su parte nunca existió ni existirá una mala palabra hacia Rosalba.

Por ello inmediatamente pasó a hablar de su rol como papá, entendiendo que el fin de semana pasó el día con sus hijas y su familia: “Uno no sabe y no nace sabiendo ser papá. No hay una guia o manual, simplemente trato de darles amor, de estar presente… y ahora sí que como Dios me da a entender la paternidad… Mis hijas son lo más valioso que tengo. Le echo muchas ganas”.

Además agregó que ellas son muy inteligentes para sobrellevar la vida pública al ser hijas de dos famosos en el medio nacional: “Están expuestas a la crítica… pero lo saben llevar muy bien. La verdad es que son dos niñas muy inteligentes emocionalmente”.

¿Gabriel Soto tiene resentimiento hacia la señora Rosalba Ortiz?

También en entrevista para Ventaneando, la mamá de Geraldine Bazán indicó que se enteró de la infidelidad del actor hacia su hija en un video que publicó la actriz. Dijo que se sintió muy triste al ver que Soto no protegió a su esposa, pero lo respeta por ser el padre de sus nietas. Mientras que de parte del actor es el mismo sentimiento: “En mi corazón y en el de ellas siempre va a tener la puerta abierta”.

