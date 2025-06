¿J Balvin le envió mensajes subidos de tono a Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil es un personaje polémico que sobre todo en redes sociales se ganó la atención mediática por su forma de desenvolverse en dichos espacios. En las semanas recientes se hizo bastante viral por las declaraciones en contra de los hombres que la acosaron en el trayecto de su carrera profesional. Ahora, la nota la da al indicar que el referente musical J Balvin la acosó en el pasado.

En semanas pasadas, la actriz e influencer hizo una declaración que encendió el entorno, dado que habló de una persona fallecida. Bárbara aseguró que en sus inicios dentro del mundo de la farándula fue acosada por Memo del Bosque con un beso que el productor le dio sin el consentimiento de la joven que quería iniciar su carrera artística.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre el presunto acoso de parte de J Balvin?

Probablemente muchos resultaron sorprendidos por las palabras de la también influencer, dado que habló de un personaje de alcance internacional. Pero estas fueron las palabras específicas de la famosa mexicana: “Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots… Vuélvemelo a entregar… y yo dije: ¿vuélvemelo a entregar los premios o qué? Después de 17 minutos me puso: Ah, no, olvídalo, eres casada. Yo le contesté: y aunque no estuviera, no eres mi tipo”.

Con estas palabras, Bárbara explicó un encuentro que tuvieron en dicha entrega de premios. Además, la actriz mexicana indicó que ella no estaría con él, dado que solamente le provoca querer entregarle su reloj y su cartera. Indicando así, que tiene pinta de delincuente.

¿Cómo reaccionaron los entornos de los hombres acusados por Bárbara de Regil?

De Regil fue duramente criticada por hablar de una persona fallecida, esto al ser alguien que no puede defenderse. Sin embargo, Vica Andrade indicó que ella no procederá en algún ámbito legal y que lo único que desean es seguir en paz con su duelo. Y es que el abogado de la familia criticó abiertamente que Bárbara actuara de esa forma.

Mientras que del lado del cantante clombiano no hay ningún comunicado ante las palabras de la actriz de 38 años por ahora.

