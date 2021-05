¿Cuánto cobró Ángela Aguilar por entonar el Himno Nacional?

Tras la polémica generada porque supuestamente Ángela Aguilar se equivocó al entonar el Himno Nacional, surgió la interrogante de cuánto habría cobrado por ello. A continuación, te diremos lo que ganó la joven cantante por su interpretación en la pelea del ‘Canelo’ Álvarez.

La actuación de la hija de Pepe Aguilar en el estadio AT&T en Arlington, Texas, para dar apertura a la pelea de box, ante más de 73 mil personas, generó muchas dudas, entre ellas, el pago que habría recibido por los organizadores del evento.

Aunque no existe un dato confirmado, Ángela Aguilar no debería haber cobrado por dicha presentación, es decir, la realidad fue esa, pero no por el presunto error, sino por motivos meramente legales.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, la interpretación del Himno no debe cobrarse debido a que no debe realizarse con fines de lucro o comercialización alguno:

Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante

En apego a la Ley, la joven cantante no debió haber percibido compensación económica alguna por la interpretación independientemente de la polémica generada.



La familia Aguilar es amiga del ‘Canelo’

Independiente a la ley, Los Aguilar son amigos del ‘Canelo’, pues la dinastía se ha encargado de abrir 5 peleas del púgil y al parecer, nunca han recibido pago por las presentaciones.

Respecto al presunto error de Ángela en la interpretación del Himno Nacional, Juan Ortega, familiar directo del creador del Himno Nacional, aseguró que la joven interpretó el Himno Nacional en el compás que fue compuesto en 1853, además de que no le hizo ningún cambio a la letra, por lo que descartó la equivocación.

