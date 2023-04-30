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FOTOS | Ángela Aguilar aclara rumores de enemistad con David Bisbal.

En redes sociales corre como pólvora que entre el español y la mexicana surgieron algunos problemitas.

Por: Tv Azteca

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David Bisbal
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David Bisbal en La Voz
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