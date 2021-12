Ángela Aguilar impacta a sus fans con radical cambio de look.

Una de las jóvenes cantantes que ha acaparado la atención durante los últimos años, es Ángela Aguilar, la hija del gran Pepe Aguilar, quien a su corta edad se ha convertido en una de las voces más queridas a nivel internacional.

Con tan solo 18 años, la joven ya tiene grandes éxitos que la han posicionado como una de las favoritas en su género; sin embargo no solo su talento la convierte en una gran artista, sino su sencillez y belleza que la han caracterizado durante su breve pero destacada trayectoria.

El sorprendente cambio de look de Ángela Aguilar

Angela Aguilar , desde hace un tiempo, se ha mostrado con un look inigualable, que consiste en una vestimenta típica y un cabello corto y muy cómodo; no obstante ahora quiso cambiar de look en este fin de año 2021, ya que sorprendió a sus fans luciendo una larga cabellera que dejó a todos sin palabras.

Por medio de sus redes sociales, la cantante compartió varias fotografías en las que presume sus extensiones, un estilo muy contrario al que prácticamente desde pequeña ha usado; cabello cortito.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar compartió una imagen de su nuevo look, la cual causó gran revuelo entre sus fanáticos, pues se muestra con un cambio sorprendente con relación a su inicio en el industria musical.

Un cambio para las vacaciones

Fueron las palabras que usó Ángela Aguilar para acompañar la foto en la que presenta su nuevo look que luce con un sombrero, un pantalón blanco y una blusa corta que deja al descubierto su abdomen.

La reacción de los fans de Ángela Aguilar

Como era de esperarse, más de un millón de personas reaccionaron a su sorprendente cambio de look, felicitándola por su belleza y estilo.