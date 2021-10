FOTOS | Ángela habla del peso que le da llevar el apellido Aguilar.

La hija menor de Pepe Aguilar asegura que cada paso que da está pensado para no afectar a su familia, ni su carrera profesional.

Si hay alguien que está brillando en este momento por sobre todos los Aguilar ella es nada más y nada menos que Angelita, sí, la hija mejor del cantante de Regional Mexicano, Pepe Aguilar.

Razón por la que la joven cuida de sobremanera la forma en que maneja su vida, así como la letra que escribe o escoge para cada canción, pues como lo ha dicho en más de una ocasión, quiere ser un buen ejemplo para todos sus seguidores.

En una charla con una revista de circulación internacional, la joven contó que sobre sus hombros hay una gran responsabilidad que cuida como un verdadero tesoro.

“Es una gran responsabilidad (llevar el apellido Aguiar) pero al mismo tiempo un gran honor. Tengo que cuidar bien con qué productos me asocia la gente, qué música saco y qué artistas escucho”, dijo.

Asimismo, señaló que cada acción que toma está bien pensada, primero para no perjudicar a su familia, en segundo para no dañar su carrera, sobre todo, su vida.

“Creo que tener una base tan grande de tamaño (como la familia Aguilar) aunque soy tan chiquita de edad (implica una gran responsabilidad) por eso me asocio a marcas y personas (de las que) me gusta su mensaje. Debo tener mucho cuidado con las cosas porque hay mucha gente que me está viendo y me está buscando como ejemplo”, dijo.

No cabe duda de que Ángela Aguilar es una chica muy madura y eso se lo debe a que su padre siempre ha estado en su vida, aconsejándole y llevándole por el mejor camino.

Cabe recordar que Ángela Aguilar recientemente cumplió 18 años y lo celebró ofreciendo un concierto al lado de su padre y hermano en los Estados Unidos.

