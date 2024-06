Así es como Ángela Aguilar presumió que lleva a Christian Nodal en la piel

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo el tema de moda y no es para menos pues mucho se ha especulado en torno a ella. Incluso se dijo que la pareja del regional mexicano se casó en Roma, cosa que ya ha desmentido la hija de Pepe Aguilar.

¿Qué dijo sobre su presunta boda?

En entrevista exclusiva para “Quién”, Ángela Aguilar rompió el silencio y se pronunció sobre la relación que sostiene con el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni seremos”, “Vivo En El 6”, “Adiós Amor”, entre muchas otras.

Nodal y Ángela: el crucifijo, lo de Gussy Lau y más con La Chicuela [VIDEO] La casa de Houston, el live de Pepe Aguilar, lo de Gussy Lau, lo del crucifijo, las fotos y todo sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal con La Chicuela.

“La gente no tiene porque saber mi vedad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, declaró.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo. Es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, agregó. De igual modo, Ángela Aguilar destacó que “es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”, recalcó

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, agregó.

¿Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Nodal? Fue justamente durante su viaje por Roma que la hija de Pepe Aguilar se tatuó con Alessandro Capozzi, quien es un reconocido tatuador. Sin embargo, llamó la atención que se tatuó las iniciales de su actual pareja, Christian Nodal (CN).

Al respecto, Ángela Aguilar reveló que tiene 10 tatuajes en el cuerpo, otro de ellos es el número “11”, pues es la fecha de nacimiento de Christian Nodal (11 de enero de 1999) y el mes de la muerte de su abuela Flor Silvestre (25 de noviembre de 2020).

