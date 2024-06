Dani Flow se burla de polémica de Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar: “Las hubiera hecho vivir juntas”

El tema del momento es el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cual ha acaparado las portadas y los reflectores a nivel nacional, principalmente por cómo se dieron las cosas ya que, a días de confirmar su ruptura con Cazzu, el sonorense anunció con bombo y platillos su nueva relación con la hija de Pepe Aguilar. Pero, ¿qué dijo Dani Flow al respecto?

¿Quién es Dani Flow? Daniel Balladares, mejor conocido como Dani Flow o ‘El Rey del Morbo’, es un cantante del género urbano originario de Irapuato, Guanajuato. Actualmente es uno de los cantantes más influyentes en su género.

¿Cuándo sucederá el Apocalipsis? ¡Checa a detalle la información! [VIDEO] El padre Daniel Barajas nos habla esta mañana en Venga la Alegría sobre el Apocalipsis. ¿Pronto sucederá? ¿Cuáles son las señales y símbolos?

Cuando cumplió 14 años grabó su primer sencillo llamado “Dándote Placer”, el cual contenía canciones con letras explícitas. También participó en algunas batallas de Freestyle hasta que en 2019 firmó contrato con Universal Music para hacer reguetón.

Te puede interesar: Tunden en redes sociales a Dani Flow por su nueva canción “Los Ginecólogos”

Dani Flow ha colaborado con diversos artistas como El Bogueto, Bellakath, Uzielito Mix, Alu Mx, Tensec y Kevin Roldán, entre otros. Sin embargo, se ha hecho más famoso por sus polémicas, entre ellas comentarios desafortunados sobre temas delicados, pero también por la relación poliamorosa que mantiene con su esposa y su novia.

¿Qué dijo Dani Flow sobre la polémica de Nodal y Ángela Aguilar?

Si de relaciones poliamorosas se trata, Dani Flow es el indicado para hablar de ellas, pues actualmente vive con su esposa y su novia. Esta última está embarazada y pronto le dará al cantante su segunda hija. Cabe mencionar que el cantante ya tiene una pequeña con su esposa.

En medio del escándalo que rodea a Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, ‘El Rey del Morbo’ emitió su opinión sobre este triángulo amoroso que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pero lo hizo con su estilo característico.

También te puede interesar: Dani Flow y su esposa anunciaron que el cantante tendrá una hija con su novia

A través de una publicación en Instagram, Dani Flow compartió un meme que decía “Dani Flow las hubiera hecho vivir juntas”, y agregó “x, somos chavos” acompañado de un emoji de beso.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Muchos usuarios tomaron la publicación de Dani Flow con humor, aunque otro sector no estuvo de acuerdo con la burla que el cantante hizo sobre Nodal, Ángela Aguilar y Julieta Emilia Cazzuchelli.

“Ay no, Nodal te vas a sacar una tiradera como a J Balvin”, “Ay no, por lo menos Nodal escribe canciones buenas mexicanas, no como este wey que saca cada mama... que a puro naco le gusta”, “Nodal no es visionario, hubiera tenido dos argentinas por esposas”, “Como quiera teniendo dos mujeres, le pones el cuerno a las dos jajaja, si cuando viniste a Acapulco te diste a una”, “Todas aquellas que apoyan a que este vato tenga dos es porque de verdad les hace falta amor propio y son chavas sin dignididad ni reputación”, fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: “X” (Twitter) borra cuenta de Dani Flow tras polémica: ¿qué consecuencias siguen?