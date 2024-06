“Que la gente diga lo que diga”, dice Ángela Aguilar ante las críticas

Ángela Aguilar se ha puesto en medio del ojo del huracán desde que confirmó su relación con Christian Nodal, quien se separó de Julieta Emilia Cazzuchelli, quien es madre de su hija Inti.

Desde entonces, la hija de Pepe Aguilar ha sido blanco de críticas en redes sociales, pues muchos aseguran que ella fue la tercera en discordia en la relación entre Nodal y Cazzu.

Sin embargo, tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar han salido a desmentir los rumores, asegurando que en ningún momento hubo infidelidad y su romance lo retomaron días después de que el cantautor sonorense se separara de Cazzu.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las críticas que ha recibido? Su reciente noviazgo con Christian Nodal le ha valido todo tipo de críticas y comentarios negativos por parte de sus haters. No obstante, la hija de Pepe Aguilar ya se pronunció al respecto.

En una entrevista exclusiva a “Quién”, Ángela Aguilar se sinceró y declaró que “la gente no tiene porque saber mi vedad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

¿Sus padres son su mayor ejemplo?

Cuando le preguntaron a Ángela Aguilar por qué decidió hacer público su romance, declaró que “soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás en su vida. Llevan 27 años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas”.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo. Es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, agregó. De igual modo, Ángela Aguilar destacó que “es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”.

¿Qué dijo sobre su presunta boda?

En las últimas horas se filtró el rumor de que se habría casado con Christian Nodal en Roma. Al respecto, Ángela Aguilar dijo: “No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”.