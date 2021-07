Ángela Aguilar se prepara para dar su primer concierto en solitario.

Ángela Aguilar está de manteles largos, ya que anunció su primer concierto en solitario el próximo 21 de agosto en la Arena Ciudad de México. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la cantante de música regional mexicana dio la noticia para sus 6.5 millones de seguidores.

Ángela Aguilar es una de las jóvenes más sobresalientes en la escena musical

¡EXCLUSIVA! La guapa Ángela Aguilar inició el 2020 con mucho trabajo. Grabó el video de ‘No me queda más’.

“Hace como 4 meses que no hago un en vivo en Instagram. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes y tener contacto”, empezó la hija de Pepe Aguilar una serie de declaraciones para su club de fans conocido como Angelitos.

“Es momento de platicar porque les tengo una sorpresa y estoy super emocionada de poder compartir con ustedes esa sorpresa. Estoy muy contenta porque voy a tener mi primer concierto en la Ciudad de México, por primera vez voy a cantar sola en la Ciudad de México”, expresó la artista de 17 años.

La integrante de la Dinastía Aguilar adelantó que el espectáculo contará con la presencia de sus mariachis y músicos, únicamente. Además, la artista se encuentra ajustando los últimos detalles de su vestuarios, ya que seguramente contará con vaporosos vestidos mexicanos.

“Estoy muy emocionada porque este 21 de agosto voy a estar sola, acompañada de mis mariachis y mis músicos en la Arena Ciudad de México. El punto es que estoy super emocionada y contenta, quiero que vayan a mi concierto. Los quiero, los amo y estoy contenta de ir a la Ciudad de México sola. Va a ser un show muy especial porque va a ser el primero y estoy muy emocionada”, expresó la hija de Pepe Aguilar.

Te puede interesar: Ángela Aguilar llama a Pepe Aguilar el “hado padrino” del espectáculo.

Ángela Aguilar ha superado los obstáculos a lo largo de su carrera artística

A principios de mayo de este mismo año, Ángela Aguilar entonó el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de Canelo Álvarez contra Joe Saunders. La cantante fue objeto de críticas por la forma en que entonó nuestro lábaro patrio.

“La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí", expresó Ángela Aguilar en una breve entrevista radiofónica con el comunicador Javier Poza.

Otra de las polémicas de la cantante, fue cuando publicó una foto en Instagram posando con un vestido de novia y tocándose el vientre. Aunque los rumores apuntaron a un presunto embarazo y boda, Ángela confirmó que todo fue parte de su video musical Ahí Donde Me Ven.

También te puede interesar: Ángela Aguilar presume anillo de compromiso y vestido de novia.