Ángela Aguilar reacciona a declaraciones de Cazzu: “No es mi responsabilidad explicarles nada”

Vaya polémica que envuelve a la pareja del regional mexicano, Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes iniciaron su romance en medio del escándalo, pues el sonorense anunció su relación con la hija de Pepe Aguilar a escasos días de haber confirmado su separación de Cazzu.

Mucho se habló y especuló sobre que Ángela Aguilar había sido la tercera en discordia entre Cazzu y Nodal; sin embargo, la hija de Pepe Aguilar declaró que su romance con el sonorense inició hace ya tiempo y que todos los implicados sabían de su relación, incluso, aseguró que nadie salió lastimado.

¿Qué dijo Cazzu al respecto?

Cazzu narró a Luzu TV cómo se enteró de que Nodal tenía un romance con Ángela Aguilar: “Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que si. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”.

“Me siento como que me obligaron a hacerlo (hablar)... para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona, yo no sería capaz de formar parte de un plan como el que se sugiere”, dijo la ‘Nena Trampa’.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, agregó.

Cazzu aseguró que lo dicho por Ángela Aguilar fue una mentira: “Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”.

¿Ángela Aguilar reaccionó a las declaraciones de Cazzu?

Recientemente, Ángela Aguilar fue reconocida por la revista Glamour como la “mujer del año”. Fue precisamente en las páginas de dicha publicación donde la ‘Princesa del Regional Mexicano’ se refirió a los juicios a los que ha sido expuesta desde que se anunció su relación con Nodal.

“Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas”, dijo.

¿Qué dijo sobre la polémica que la persigue? Sobre las polémicas en las que se ha visto involucrada, Ángela Aguilar resaltó que, en alguna ocasión, se sintió con la necesidad de dar explicaciones, pero ahora ya no.



“Te mentiría si dijera que no están involucrados en mi vida personal o en mi relación. He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte. Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”.

De igual forma, Cazzu dejó en claro que las opiniones ajenas no es algo que pueda controlar: ”Las opiniones de los demás realmenote no son válidas ni importantes. Esto se relaciona mucho con la salud mental; conocerse a uno mismo es fundamental. A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”.