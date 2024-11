Cazzu reapareció y le lanzó una indirecta a Ángela Aguilar

La cantante argentina Cazzu se volvió tendencia en los últimos días y no es para menos, pues el pasado 31 de octubre decidió romper el silencio de una vez por todas y revelar cómo se enteró del romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En entrevista para PLP de Luzu TV, la ‘Nena Trampa’ se sinceró y desmintió lo dicho hace unos días por Ángela Aguilar, quien aseguró que nadie salió lastimado con su romance con Nodal y que los implicados sabían de su relación.

Imágenes inéditas del cumpleaños de Pepe Aguilar junto a Nodal [VIDEO] Pepe Aguilar celebró su cumpleaños junto a su familia. Quien no podía faltar, Ángela Aguilar con todo y su ahora esposo, Christian Nodal. Ve las imágenes.

¿Qué dijo Cazzu?

Cazzu narró a Luzu TV cómo se enteró de que Nodal tenía un romance con Ángela Aguilar: “Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que si. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”.

Te puede interesar: ¿Del amor al control? Ángela Aguilar y Christian Nodal alertan a sus fans

“Me siento como que me obligaron a hacerlo (hablar)... para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona, yo no sería capaz de formar parte de un plan como el que se sugiere”, dijo la ‘Nena Trampa’.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, agregó.

Cazzu aseguró que lo dicho por Ángela Aguilar fue una mentira: “Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”.

¿Cazzu le mandó una indirecta a Ángela Aguilar? Luego de su entrevista, Cazzu reapareció este sábado 2 de noviembre en la marcha del Orgullo LGBT en Argentina.

Cazzu apareció de manera pública luego de haber roto el silencio y desmentir a la esposa de Christian Nodal. La cantante se dejó ver con un top color azul y una falda en tonos lilas, su outfit lo acompañó con unas botas negras a la altura de la rodilla.

Te puede interesar: VIDEO: Christian Nodal enfurece y defiende a Ángela Aguilar de Cazzu

Sin embargo, llamó la atención las esponjas que incluyó en su falda. Esto provocó que los internautas recordaran a Ángela Aguilar, quien se ha dicho que utiliza este tipo de trucos para lucir más exuberante.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos se hicieron peresentes con comentarios como:

“Hasta las esponjas sabe llevar como una dama. No como otras”, “Cazzu me representas, vamos mami sacude las esponjas”; “Lo entendí perfectamente jajajaja, eso Cazzu. Jefa preciosa como siempre”, fueron solo algunos de los comentarios.