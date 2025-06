Ángela Aguilar revela que ha perdido su inocencia a raíz de su relación con Nodal

Ángela Aguilar ha dado mucho de qué hablar luego de las declaraciones que soltó en una entrevista, misma que ha sido retomada por el portal Milenio. Dentro de las cosas que la integrante de la Dinastía Aguilar mencionó, una de las más llamativas es el haber dicho que ha perdido parte de su inocencia después de haberse casado con su hoy esposo, Christian Nodal.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron novios durante algunas semanas para, después, casarse por la vía religiosa en julio del año pasado. Esta boda estuvo inmersa en un sinfín de cuestionamientos, pues además de que ella apenas cuenta con 21 años de edad, la misma se dio en medio de la relación que Nodal terminó con Cazzu tan solo meses antes.

¿Por qué Ángela Aguilar ha perdido su inocencia?

Si bien Ángela Aguilar asegura que es feliz con Christian Nodal, el hecho de haber cambiado tanto su vida en el último año la ha obligado a ser una persona más madura, por lo que, en esencia, ha perdido la inocencia que la caracterizó durante sus primeros años en la industria musical, hecho que ya no se refleja tanto en su estilo de vida como en la música que ha lanzado últimamente.

“Yo creo que he perdido muchas ilusiones, mucha inocencia, mucha verdad. Osea falsa verdad. Y creo que me rompió también este sentimiento de no saber a dónde iba después de esto. Por ejemplo, en mi disco cante una canción que se llama Lágrimas En Mi Garganta, y es una canción que la puedes interpretar para un desamor, pero esa canción la escribí para mi y para mi carrera”, señaló.

Ángela Aguilar dijo que la música la salvó

Ya entrados en el ámbito musical, Ángela Aguilar dijo que, así como el apoyo que ha tenido de su esposo, la música fue fundamental para salvarla de todos los comentarios y las críticas que ha recibido últimamente, lo anterior recordando que desde hace varios meses ha sido tachada como la tercera en discordia entre la relación de su hoy marido con la cantante argentina Cazzu.