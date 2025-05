Ángela Aguilar revela que el hate en redes la ha unido más a Nodal

Ángela Aguilar es una de las cantantes más polémicas y controvertidas del mundo del espectáculo en México y no es para menos, pues sus actitudes no la han dejado bien parada ante sus fans, así como tampoco el romance con su ahora esposo, Christian Nodal.

Recordemos que Ángela Aguilar fue señalada de ser la tercera en discordia en la relación entre Christian Nodal y Cazzu, pues a escasas semanas de haber terminado con la argentina, Nodal confirmó su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar.

Desde entonces, la pareja del regional mexicano no ha dejado de estar en boca de todos, ganándose infinidad de criticas, comentarios despectivos y hate en redes sociales. Pero, ¿cómo ha influido esto en la pareja?

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el hate que han recibido?

En entrevista con Adela Micha, Ángela Aguilar habló abiertamente del hate que ella y su esposo han recibido en redes sociales y, aunque minimizó el hecho, aseguró que ha sido una situación difícil de sobrellevar, pero afortunadamente ha contado con el apoyo de su esposo.

Ángela Aguilar admitió que el hate que ha recibido no ha sido grato, pero todo eso ha reforzado su relación con Nodal: “Creo que me favorece de alguna forma, no sé lo que pasó pero Christian y yo nos unimos así, nos volvimos lo contrario a lo que yo creo que la gente quería y nos volvimos tan juntos, tan sólidos, tan nosotros, que se nos olvidó todo lo demás”.

¿Cómo ha ayudado Christian Nodal a Ángela Aguilar a superar el hate? La hija de Pepe Aguilar admitió que ha tenido que tomar terapia para contrarrestar la ansiedad que ha tenido en los últimos años y que, incluso le ha impedido ir al súper.

“Fue muy difícil para mi, muy cruel para mi familia, para mis papás que han pasado por tantas cosas”, recalcó.

“Tuve que cerrarme un poco, sentí que me tenía que guardar para sentir que seguía siendo mía y seguir sabiendo quién soy”, agregó la esposa de Christian Nodal.

Ángela Aguilar también reconoció que con ninguna otra pareja sintió lo que ahora siente con su esposo: “Mi esposo y yo somos un equipo, nunca había sentido eso con una pareja, que somos de verdad un equipo completo y duro; a favor de todos y en contra de todos, estamos aquí nosotros, eso me encanta”.

Por último, aseguró que “lo admiro por el hombre que es, por sostenerme tanto, que sí necesitaba mucho de él”.