¿Angélica María está próxima a regresar a las novelas? ¡Así contesto!

Angélica María lleva ya unos años fuera de las novelas, por lo que le preguntamos si tiene planeado un próximo regreso a ellas, por lo que nos contestó que no, debido a que los papeles que le han ofrecido no le convencen y no está dispuesta a dejar a su familia de lado. Además, se sinceró, pues aunque le gustaría volver a enamorarse, dice que no tiene tiempo ni dinero para hacerlo, ¿tú qué opinas?