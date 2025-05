Angélica Vale desmiente a Poncho de Nigris; esta es la razón por la que lo rechazó

En las últimas horas Poncho de Nigris, uno de los influencers más importantes que existen al norte de la República Mexicana, sorprendió a propios y extraños luego de confesar que tuvo un vínculo exprés con Angélica Vale cuando tenía menos de 30 años de edad, hecho que generó una serie de reacciones en las redes y que, incluso, incluyó a Angélica María.

En primera instancia, fue precisamente “La Novia De América” la que detalló que la información revelada por Poncho de Nigris no es real, asegurando que solamente busca llamar la atención. En ese sentido, posteriormente fue la propia Angélica Vale quien volvió a desmentir al creador de contenido, asegurando además la razón principal por la que lo rechazó. ¿Qué dijo?

¿Por qué Angélica Vale rechazó a Poncho de Nigris?

Durante una entrevista con el periodista argentino Javier Ceriani, Angélica Vale habló respecto a las declaraciones otorgadas por Poncho de Nigris. De acuerdo con su postura, el regiomontano sí intentó conquistarla durante algún tiempo; no obstante, ella prefirió no ser su novia debido al trabajo que tenía en ese momento, el cual era “Solo Para Mujeres” en conjunto con otros famosos.

“Nada que ver, mi mamá creo que ni se enteró. Sí, Poncho anduvo un tiempo detrás de mí, pero que diga la verdad. A mí sí me dio cosita andar con un wey de Solo Para Mujeres. Me cae muy bien, pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer. ¿Cómo ahorita, que ya pasaron 25 años de este estúpido coqueteo que llegamos a tener”, explicó Angélica Vale al periodista argentino.

¿Angélica Vale besó a Tom Cruise?

En otros temas, Angélica Vale utilizó el impacto que tiene en las redes sociales para presumir la forma en cómo se encontró con Tom Cruise, uno de sus ídolos más grandes de la industria. El actor norteamericano vino a México para promocionar su más reciente película, por lo que fue aquí que la actriz y cantante aprovechó para darle un par de besos en la mejilla.