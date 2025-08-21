Xava Drago murió de cáncer de estómago: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Este jueves el artista Xava Drago murió a causa de una grave enfermedad que recientemente había confirmado que padecía. El vocalista de CODA luchaba contra un cáncer de estómago y en la mañana de hoy la banda de rock confirmó la triste noticia.

Xava Drago atravesaba esta enfermedad en una etapa terminal y los esfuerzos por recuperarse no fueron suficientes. El músico falleció este jueves, enlutando al mundo artístico y sembrando de tristeza los corazones de quienes disfrutaron de su voz.

Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, quien fuera vocalista de la agrupación mexicana Coda, falleció a causa de cáncer.

¿Qué es el cáncer de estómago?

Tal como había confirmado a principio de agosto el propio Xava Drago, la enfermedad que lo afectaba era un cáncer de estómago que resultó ser fatal. Ahora, en medio del dolor por su partida, muchas personas intentan conocer de qué se trata esta enfermedad de la cual no muchos han escuchado hablar.

De acuerdo con el Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, el cáncer de estómago consiste en un crecimiento de células que comienza en el estómago. Sus profesionales explican que deben de determinar en dónde comienza este cáncer, en qué etapa se encuentra y qué tipo de células han sido afectadas para poder desarrollar un plan de tratamiento.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de estómago?

Los expertos de Mayo Clinic remarcan que no se sabe exactamente cuáles son las causas del cáncer de estómago, pero creen que la mayoría de los tipos de cáncer de estómago empiezan cuando algo daña el revestimiento interno de este órgano.

En este punto, destacan que existen factores que aumentan el riesgo de tener la enfermedad que le quitó la vida a Xava Drago y entre estos se incluyen:

