Panteón Rococó se viste de luto tras inesperada muerte

La banda de ska Panteón Rococó utilizó sus redes sociales para compartir su pesar por una sorpresiva muerte. En sus perfiles oficiales, compartieron un sentido mensaje por lo que sus admiradores han demostrado empatía y les han dejado palabras de acompañamiento.

La formación se formó en 1995 y desde entonces se ha convertido en uno de las máximas exponentes del ska. Originarios de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México (CDMX), los integrantes de Panteón Rococó han sabido ganarse el cariño de un nutrido público.

Venga La Alegría | Programa 21 de agosto Parte 2 | El resumen de Survivor México, las revelaciones de Camila Fernández sobre Vicente Fernández, el Sin Palabras y mucho más TV Azteca [VIDEO] El resumen de Survivor México, las revelaciones de Camila Fernández sobre Vicente Fernández, la convocatoria para el nuevo Hernán Cortés de Malinche, el Sin Palabras y mucho más.

Panteón Rococó de luto

Como se mencionó, la banda Panteón Rococó utilizó sus distintas redes sociales para informar sobre el fallecimiento de Estela Sánchez Pérez. Se trata de la madre de uno de los exintegrantes de la formación a quien recordaron en este triste día.

“Lamentamos el fallecimiento de la señora Estela Sánchez Pérez. De parte de todos en Panteón Rococó, un solidario abrazo para su familia y seres queridos”, reza el posteo realizado por la banda en sus redes sociales.

¿Cómo fue el anuncio de Panteón Rococó tras muerte?

El mensaje de la banda se completa con una imagen que lleva el logo de Panteón Rococó y, con letras negras, señala: “Lamentamos el fallecimiento de Estela Sánchez Pérez, madre de nuestro compañero musical César ‘Piolín’ García, quien fuera trompetista de la banda y que siempre nos abrió las puertas de su hogar. Descanse en paz”.

Tras el anuncio, los seguidores de Panteón Rococó no han dudado en compartir su dolor y han dejado comentarios de solidaridad con la familia de César ‘Piolín’ García y su cariño para los integrantes de la banda. “Oraciones para Ella y toda la familia”, “En paz descanse”, “Un abrazo enorme a mi querido César Piolas y toda su familia” y “Gracias por esas palabras, mi tía los quería mucho”, son algunos de los comentarios destacados.