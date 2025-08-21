Conoce las razones por las que se te rompen las uñas

Es horrible cuando se te rompen las uñas, en especial cuando queremos lucir unas manos elegantes y femeninas. Para muchas mujeres es algo muy complejo de lograr; sin embargo, existen diversas explicaciones científicas que nos explican por qué sucede eso.

Para que sepas la información de los expertos, te daremos las principales razones, además de conocer algunas recomendaciones sencillas que te ayudarán a evitarlo, logrando lucir unas uñas fuertes y hermosas.

¿Por qué se me rompen las uñas?

El Doctor Sifontes, en su cuenta de tiktok (@drsifontes), explica que cuando se rompen las uñas, pueden deberse por factores externos o por situaciones de salud. Por un lado, explica que los agentes del exterior, pueden ser por el uso excesivo de agua, detergentes o químicos, elementos que son capaces de ablandarlas, haciéndolas más propensas a las rupturas.

Por otro lado, en el tema de la salud, también podría generarse por una dermatitis por contacto, o deficiencia de vitaminas y nutrientes como biotina, hierro, vitamina A, C, D o E. Ante tal situación sería importante acudir a los expertos, quienes serán los encargados de darnos su diagnóstico.

¿Cómo debo proteger las uñas?

Considerando las situaciones anteriores, es posible implementar ciertas acciones preventivas, con las que vamos a prevenir que se rompan las uñas. Recomiendan que al usar abundante agua, detergentes o químicos, hagamos el uso de guantes, evitando que el exceso de dichos elementos pueden hacerlas más blandas.

Ya sabemos que los esmaltes de uñas, lucen muy lindos en nuestras manos. Sin embargo, los expertos de la Biblioteca Nacional de Medicina, especifican que también son causantes importantes de su debilitamiento, por lo que deberás disminuir su uso notablemente.

Por otra parte, en el tema de falta de nutrientes, sí sería necesaria la visita al médico, ya que te proporcionará un tratamiento completo, logrando tener buenos niveles de nutrientes, además de incorporar algún tipo de crema o producto dermatológico que te ayudará a su fortalecimiento.

Siguiendo cada una de las recomendaciones, evitaremos que nuestras uñas se hagan más frágiles, logrando que se mantengan fuertes y se vean espectaculares. Aplica, los consejos y logra efectos favorables al respecto.