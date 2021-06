Salma Hayek y Angélica Vale, tendrán estrella en el paseo de la fama.

Varios mexicanos se han abierto paso en Hollywood, como Salma Hayek y Angélica Vale, ¡que tendrán su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywwod!

Muchos mexicanos han podido abrirse paso en el mundo del espectáculo internacional, ¡y conseguido muchas cosas para así poner el nombre de nuestro país en alto! Como Angélica Vale y Salma Hayek, ¡que tendrán su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood! Te contamos los detalles.

Salma Hayek y Angélica Vale, tendrán su propia estrella en Hollywood.

A través de su cuenta de Instagram, la organización Hollywood Walk Of Fame dio a conocer los artistas que tendrán su estrella en el Paseo de la Fama el año que viene, ¡y México se hizo presente! Y es que Salma Hayek y Angélica Vale están en la lista, ¡felicidades!

Nuestra querida Salma fue la primer en reaccionar a la noticia. A través de su cuenta de Instagram la actriz public´o una fotografía y puso: “Hoy estoy combinando una imagen tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”.

Angélica Vale también tuvo una increíble reacción a esta noticia tan importante para su carrera. De igual forma subió una foto a sus redes sociales en donde se ve muy feliz y sorprendida, y al pie puso: “Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Wait, what? My name on a star on Hollywood? What? Yes! Can’t believe it! I’m so happy! Thank you, thank you, thank you! ¡Gracias!”.

Ambas tienen una carrera de muchos años atrás, y vemos reflejado en este logro, todo el trabajo, perseverancia, disciplina y talento de nuestras queridas Angélica y Salma. Las categorías en las que destacaron fueron: Salma, películas; Angélica Vale, teatro o actuación.

Enhorabuena, ¡gracias por poner el nombre de México en alto!

