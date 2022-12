Así desmintió Anna Ferro a Ingrid Coronado tras acusaciones.

La polémica persiste desde hace tiempo y es justo decir que va a extenderse al menos por un tiempo más dadas las circunstancias, pues en esta ocasión es Anna Ferro quien sale a desmentir las acusaciones que ha hecho Ingrid Coronado hacia su expareja, Fernando del Solar.

La terapeuta y coach de vida Anna Ferro nos dice cómo llevarnos mejor en pareja en tiempos de Covid.

¿Qué pasa con la viuda de Fernando del Solar?

A raíz de la muerte del argentino hace seis meses, Anna Ferro ha tenido una transformación en su vida. Desde entonces la maestra de yoga ha expresado su deseo de reencontrarse con los hijos del conductor y de Ingrid, Paolo y Luciano. Concretamente dijo: “amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos son como mis hijos también, sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar.

¿Cómo desmintió Anna Ferro a Ingrid Coronado tras las acusaciones?

En entrevista con VLA y tras las declaraciones de Ingrid Coronado sobre que el artista dejó desprotegidos a los menores, Anna responde tajante. “Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó súper cubiertos de muchas cosas que no lo puedo decir y no quiero decir más; en su debido momento si es necesario mostraré algo en documentación. Prefiero hacerlo más que hablarlo y si el día de mañana ellos quieren llegar a abrazarme, a platicar (yo estoy abierta)”.

¿Por qué Anna Ferro salió a desmentir a Ingrid Coronado?

Como es bien sabido, después de largo tiempo de silencio, Ingrid Coronado comenzó a dar declaraciones sobre el actor, su matrimonio y el cáncer que padeció, sin embargo, lo más reciente que mencionó es que iba a iniciar un proceso legal para recuperar el patrimonio de sus hijos menores. A lo que Anna Ferro agregó: “confío plenamente en la ley, en lo que dejó Fer, en todo como está estructurado, cómo lo hizo, en mis abogados también, claro, tengo que confiar en ellos, confío plenamente en que todo se va a acomodar para bien de todos”.

¿Qué dijo la viuda de Del Solar al público que se puso en su contra?

Tras las declaraciones de Ingrid Coronado, los ataques en su contra han aumentado, al respecto, Anna pidió que cesaran, pues le duele recibirlas.“No se compren historias que no son suyas porque gracias a ese pasado que tuvo Fer con ella llegó a mí, ella es un pasado y yo soy un presente. Yo soy su esposa y ella es la mamá de sus hijos”, expresó Anna Ferro.

Finalmente, Ferro compartió un momento muy íntimo, pues afirmó que sintió la presencia de Fernado y hasta recibió un mensaje de su parte. “Yo había llorado muchísimo y le dije que se me hacía injusto, estaba yo despotricando y decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando, después de todo lo que habíamos vivido y compartido, entonces entre durmiendo, sentí literal como me me tomaba el brazo, aquí del brazo y me decía: “‘Ana aquí estoy, confía’”.