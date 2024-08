Anna Ferro revela que le gustaría llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado

A más de 2 años del fallecimiento de Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro no tuvo empacho en revelar que cuando esto ocurrió, ella y su suegra, la señora Rosa Servidio, estaban distanciadas y estas fueron las razones.

¿Por qué Ana Ferro se peleó con la mamá de Fernando del Solar?

Durante un encuentro con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Anna Ferro declaró que se peleó con su suegra por “toma de decisiones, toma de decisiones de hospital, de cosas en las que a lo mejor no estábamos muy de acuerdo, o que a lo mejor yo me quedaba más tiempo en visita. Yo quería estar más tiempo y también de mi parte era algo egoísta, y ellos querían verlo. No eran conflictos de estos grandes, pero sí conflictos que todas las familias pasamos”.

¿Cómo es su relación actual con la madre de Fernando del Solar?

Lo cierto es, que ahora que ha pasado el tiempo, ambas han retomado su relación: “Estamos siempre en contacto, hacemos hasta zoom. Yo le sigo diciendo suegra y ella me lo ha aceptado. Yo a Rosa la admiro infinitivamente porque a veces yo estaba muy rota y ella me sostenía, y yo no entendía cómo ella había perdido a su esposo, a su hijo y todavía me estaba sosteniendo a mí con toda la humildad y con todo el amor”.

¿Anna Ferro quiere llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado? Por último, Anna Ferro confesó que le gustaría llegar a un acuerdo razonable con Inigrid Coronado sobre el departamento de Morelos, en el que ella sigue viviendo y que en parte les pertenece a los hijos de la conductora.

“A mí me encantaría ya solucionar todo esto y hacer un cierre por paz”, declaró y reveló que le gustaría llegar a un arreglo con Ingrid Coronado.

“Yo espero que sí, yo espero que sí ahora que ya estamos todos como más calmados y con la cabeza ya mucho más fría, primero Dios”, agregó y señaló que sigue viviendo en el departamento de Cuernavaca porque “tengo derechos sobre parte de ese departamento. No todos los derechos, pero sí, sigo ahi con Francesca y bueno, ahí estamos”.

Anna Ferro acudió al Centro Libanes este fin de semana para recibir el premio “Forjadores de México” como un reconocimiento póstumo para la trayectoria de Fernando del Solar.