Anna Ferro responde si maltrató a los hijos de Ingrid Coronado

Hace unos días, se celebró una misa para Fernando del Solar, con motivo de su primer aniversario luctuoso, a la que asistieron los amigos más cercanos del conductor, así como la señora Ángeles Álvarez, quien fuera su trabajadora doméstica. La empleada hizo fuertes declaraciones en contra de Anna Ferro, viuda del argentino, asegurando que la profesora de pilates era grosera y déspota, e incluso llegó a maltratar a los hijos de Ingrid Coronado.

Así mismo, Álvarez señaló que en un par de ocasiones, Anna Ferro expresó que estaba harta de soportar a Fernando del Solar. “Recién que llegué (a trabajar a su casa), se veía que lo trataba bien, pero ya después decía: ‘ay, tener que soportarlo’. En dos ocasiones lo hizo, después ya no, porque vio que yo platicaba con Don Fer, a veces le gritaba muy feo”.

Programa 02 julio 2022 Parte 1 | Recordamos a Fernando Del Solar.

¿Qué dijo Anna Ferro al respecto?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, rompió el silencio y negó haber maltratado a Luciano y Paolo, los hijos que el conductor tuvo con Ingrid Coronado. “No es verdad, en ningún momento se haría eso, para empezar, Fer jamás lo hubiera permitido. Si esto fue cuando esta señora estuvo con nosotros, que yo nomás la conocí dos o tres meses, ni recuerdo bien las fechas. De hecho, tengo su contrato de confidencialidad y su renuncia, fue antes de que Fer fuera hospitalizado en 2019”.

¿Anna Ferro trató mal a Fer del Solar?

Sobre las declaraciones de Aarón Olvera, exrepresentante de Fernando del Solar, que apuntan a que Anna Ferro no acompañó al conductor en el hospital durante su última etapa de vida, la profesora de yoga negó todo. “Eso jamás ha sido verdad, cómo crees, tengo una buena relación hasta con su mamá, con mis cuñadas”, agregó.

¿Anna Ferro le impidió el acceso a Ingrid Coronado al funeral de Fer?

En torno a la tensión que se vivió durante el funeral de Fernando del Solar, en el que se dijo que Anna Ferro no le permitió el acceso a Ingrid Coronado y a sus hijos; la instructora de pilates confirmó los hechos, aunque aseguró que solo le impidió la entrada a la conductora, pero no a Luciano y Paolo.

“Sí se puso tensa, los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora entraban. Lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, o sea, no está diciendo una cosa que no es. Por la relación que ellos ya no tenían y no era una relación muy amena con Fer. Era por respeto a él y a la familia”, recalcó.

¿Bloqueó a Ingrid Coronado por lo del departamento de Cuernavaca? Anna Ferro también negó las declaraciones de Ingrid Coronado, quien aseguró que la había bloqueado y no había respondido a la solicitud para desalojar el departamento de Cuernavaca, Morelos.

“Sí hemos estado en contacto. Hemos estado en contacto con la forma que debe hacerse. Sí, sigo ahí (en el departamento) hasta que eso se solucione. Fer dejó todo muy bien estipulado, escrito con abogados y a su debido tiempo se sabrá”, finalizó.