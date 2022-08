Anne Heche sufre graves quemaduras y está en estado crítico tras impactarse contra una casa.

Este fin de semana se ha dado a conocer que la actriz estadounidense Anne Heche, sufrió un fuerte accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles, California, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, pues su estado es delicado.

De acuerdo con la información publicada por los medios locales, Anne Heche se impactó contra una casa con su Mini Cooper color azul.

Hasta el momento se sabe que viajaba a alta velocidad, por lo que perdió el control y se salió de la carretera, al chocar con una casa se comenzó a incendiar, por lo que se ha especulado que la actriz podría presentar quemaduras, según las declaraciones de los testigos a los medios de comunicación locales.

El estado de salud de Anne Heche.

Por el momento se desconoce con exactitud el estado de salud de Anne Heche, pero de acuerdo con el portal de noticias TMZ, hasta ahora no se tiene un reporte que indique el motivo del accidente.

No sabemos el alcance de sus heridas o quemaduras. Nos dicen que está en el hospital intubada pero que se espera que sobreviva. Nos dicen que su estado impide a los médicos realizar cualquier prueba para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol

Recordemos que, Anne Heche fue muy popular por tener romances con Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, pero en

su carrera profesional, saltó a la fama en los años ochenta por su retrato de Vicky Hudson y Marley Love.



Sin embargo, años más tarde su carrera se consolidó en la pantalla grande con su participación en grandes producciones entre las que se encuentran: Donnie Brasco (1997), Volcano (1997) y I Know What You Did Last Summer (1997).