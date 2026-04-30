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¿Se le salió un gas a Toñita? Así lo revelaría un video
La famosa Toñita tuvo un infortunio que muchos de inmediato identificaron y viralizaron. Aunque todavía hay escépticos, la mayoría coincide en que fue un gas.
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Toñita exige justicia: tras la muerte de su padre levanta denuncia por homicidio
Tras la muerte de su papá, Toñita levantó una denuncia por homicidio contra la viuda de Salvador Salazar y asegura que no descansará hasta esclarecer el caso.
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FOTOS | Un juego de contacto por hamburguesas, papas y refrescos Survivor México 2024
¿Te perdiste el juego por una especial recompensa en Survivor México 2024? Recopilamos todo lo que sucedió en la galería exclusiva de Survivor México 2024.
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Antonia Salazar "Toñita" | Survivor México 2024
“Toñita” llega a Survivor México asegurando que su principal rol dentro de la tribu será el de líder pues gracias a su gran carácter y carisma hará que su tribu se deje guiar.
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