Toñita exige justicia: tras la muerte de su padre levanta denuncia por homicidio

La cantante veracruzana Toñita atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado 6 de agosto, su padre, Salvador Salazar, perdió la vida a causa de una fuerte contusión cerebral. Aunque en un principio se pensó que se trataba de un derrame, los médicos aclararon que el daño fue ocasionado por un golpe, lo que levantó sospechas inmediatas en la familia.

La exacadémica viajó de emergencia a Tantoyuca, Veracruz, tras enterarse de que su papá estaba grave en el hospital. Sin embargo, al llegar se enfrentó a la dolorosa noticia de su fallecimiento. Desde entonces, comenzó a indagar por su cuenta y, al encontrar inconsistencias, decidió proceder legalmente contra la esposa del difunto, a quien acusa de negligencia y posible responsabilidad en el caso.

Toñita [VIDEO] Toñita forma parte de Survivor México Héroes y Villanos. Sus fortalezas son tener un buen acondicionamiento físico y temple, además, es resiliente y MUY aferrada.

¿Toñita contra la vida de su padre?

Según relató la cantante, su papá presentó complicaciones de salud durante varias horas sin recibir atención médica, debido a que su esposa no autorizó el ingreso inmediato al hospital. Esta situación, de acuerdo con Toñita, fue determinante en el deterioro de su estado.

La intérprete también aseguró que la viuda buscaba beneficios económicos relacionados con seguros y pensiones, lo que refuerza sus sospechas sobre un posible interés detrás de la relación. Por ello, junto con sus hermanos, interpuso una denuncia por homicidio y maltrato a un adulto mayor.

“No voy a descansar hasta tener justicia”

Toñita afirmó que su prioridad no son los bienes de su padre, sino esclarecer las circunstancias de su muerte. “No voy a descansar hasta que la persona responsable pague por lo que hizo”, declaró en entrevista.

Las autoridades de Tantoyuca y Poza Rica ya investigan el caso y han abierto una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la artista pide respeto y apoyo en este proceso que, asegura, busca honrar la memoria de su padre. Toñita aseguró que su prioridad no es confrontar por los bienes materiales que dejó su padre, sino esclarecer los hechos y obtener justicia por su muerte

