Antonio Pérez Garibay defendió a Luis Miguel del proceso contra Aracely Arámbula

Don Antonio Pérez Garibay, quien en últimas fechas se ha convertido prácticamente en vocero no oficial de Luis Miguel, lo defendió de la situación legal que el cantante enfrenta con Aracely Arámbula por la deuda de pensión alimenticia y abandono de sus hijos Miguel y Daniel.

¿Qué dijo el papá de Checo Pérez?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Antonio Pérez Garibay declaró que “todo va a llegar a su tiempo, hay que entenderlo. Yo creo que Luis Miguel va a hacer todo por rescatar a sus hijos, estoy seguro, él es un gran ser humano y yo se los dije: ‘Si los leones y los tigres pelean por sus bebes, que no lo haga él’”.

Antonio Pérez Garibay defendió a Luis Miguel de proceso con Aracely Arámbula

Al preguntarle sobre las declaraciones de Aracely Arámbula, el papa de Checo Pérez prefirió no meterse y dijo respetar a ‘La Chule’, a quien no tiene el gusto de conocer. “Yo respeto, no tengo el gusto de conocer a la señora, yo de lo único que te hablo es de lo poco que lo he conocido a él”.

¿Irá a ver a Luis Miguel a uno de sus shows? Don Antonio Pérez Garibay reveló que irá a ver al ‘Sol de México’ el próximo sábado a la Arena Ciudad de México. “El sábado estaremos viéndolo en la Arena, yo creo que va a ser algo maravilloso”.

Sobre el hecho de que Luis Miguel lloró al interpretar “La Incondicional” durante su primer concierto en la CDMX, Antonio Pérez Garibay dijo “que lo mejor de Luis Miguel está por venir, ¿cuándo lo habíamos visto llorar?, ¿cuándo lo habíamos visto abrazar a todos sus músicos?, ¿cuándo lo habíamos visto pedir aplausos para sus músicos? Todo el tiempo con su hija, su relación y yo creo que también va estar en buen puerto en el tema con sus hijos”.

Por último, defendió al cantante de la polémica causada por el beso que le dio a una pequeña durante uno de sus conciertos. “No le dio un beso en la boca, el papá de la niña la puso a que le diera un beso en la mejilla a Luis Miguel, si se lo da es malo, si no se lo da también es malo, entonces hay que disfrutar la vida”.