Apio Quijano afirmó saber quién tiene la camioneta que le robaron

El próximo primero de febrero, Apio Quijano enfrentará un proceso legal para poder recuperar la camioneta que meses atrás le robaron. Con gran disgusto por medio de un live, el cantante reveló que su camioneta fue robada y posteriormente vendida, acto que lamentablemente ocurre con frecuencia. El famoso pide el apoyo de sus seguidores y de las autoridades para poder hacer justicia ante este delito que le ha hecho pasar bastantes corajes.

Fui a levantar una denuncia, pero esta camioneta se vendió, y entonces el hombre que la tiene, pues se la quiere quedar porque él la compró, ¡pero es mía! Entonces nos vamos a ir a juicio él y yo, a ver quién se queda la camioneta. ¡Cómo ven! ¿Qué opinan de eso, chavos? Hay que apoyar esta causa en las redes y decir que se haga justicia. A mí me la quitaron, a mí me robaron la camioneta.

Apio deja en claro que la persona se opone a regresar la camioneta, justificando que él hizo una inversión de dinero para poder adquirirla y además, no sabía sobre la procedencia ilícita de ella. También hizo mención del porqué no puede revelar toda la información que tiene, principalmente los nombres, ya que el juicio no ha comenzado, esto podría entorpecer la investigación y poner las cosas en su contra.

¿Quién robó la camioneta de Apio Quijano?

El intérprete dijo puntualmente que por medio de otro live en su cuenta de Instagram dirá el nombre de la persona que robó su vehículo y por comentarios pasados, se llega a pensar que es un chofer que trabajo para él.

La mayor dificultad en el proceso es que la persona que cometió el delito se llevó los documentos de la camioneta, sin embargo, Apio tiene las facturas para poder demostrar que él la adquirió. El robo sucedió cuando Apio estaba de vacaciones con su novio y en su regreso a México, se llevó la sorpresa de que habían robado su camioneta. Las autoridades tendrán que decidir, basándose en las pruebas, quién se quedará el vehículo, ya que la persona que se la llevó argumenta que el cantante se la donó, sin embargo, se encuentra fugitivo.

