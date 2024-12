Apio Quijano rompe el silencio y revela que su hermano Eduardo no está en rehabilitación

En los últimos días, se difundió información sobre Eduardo Quijano, hermano de Apio Quijano, asegurando que estaba en rehabilitación por problemas de adicción. Sin embargo, en exclusiva para Ventaneando , Apio desmintió categóricamente estos rumores y aclaró la verdadera situación.

¿Qué dijo Apio Quijano sobre su hermano Eduardo?

Apio explicó que Eduardo no enfrenta problemas de adicción y que, en realidad, dirige una clínica de rehabilitación dedicada a ayudar a personas con diversas adicciones. “Tiene un lugar rehab donde se trabaja en la rehabilitación para ayudar a gente que tiene ciertas adicciones. De hecho, tiene una cuenta en Instagram y en YouTube donde trata este tipo de temas”, señaló. Según el cantante, los rumores surgieron de un malentendido y lamentó que se haya interpretado de manera errónea la actividad de su hermano.

Federica Quijano comparte la situación que vive con sus hijos

En medio de esta aclaración, Federica Quijano, también integrante de la familia, habló sobre la adolescencia de sus hijos, María y Sebastián. La cantante reveló que su hijo enfrenta subidas y bajadas debido a la pubertad y su condición de epilepsia, pero aseguró que está evolucionando bien. “Pues mira, mi hijo (Sebastian) tiene sus subes y bajas, pues también está entrando a la pubertad, a la adolescencia y pues se junta con su condición y ahora con la epilepsia, entonces pues evidentemente, pues tiene ciertas subibajas, pero bueno, va muy bien”, comentó.

Por otro lado, Federica compartió su preocupación como madre por las salidas nocturnas de María. “María sí está echando toda la fiesta y obviamente como mamá te entra el nervio de que no puedes dormir hasta que no sepas que llegan. Pues es un nerviosismo así como de mamá gallina que pues no te puedes dormir hasta que no estén tus pollos”, confesó.

