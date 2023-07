El apodo que los hijos de Shakira y Piqué le pusieron a Clara Chía

La novela entre Gerard Piqué y Shakira nos regala un capítulo más, pero en esta ocasión son sus hijos Milan y Sasha, los verdaderos protagonistas. Y es que, los niños le pusieron un humillante apodo a Clara Chía Martí, como reacción a las presuntas condiciones impuestas por la cantante, que les impiden convivir con la novia de su padre.

Mucho se ha rumorado que Shakira ha hecho hasta lo imposible, para que sus hijos no convivan con Clara Chía Martí, principalmente porque ella habría sido la culpable de que su relación con Gerard Piqué llegara a su fin; pues se rumora que el dueño de Kosmos le fue infiel con la joven española.

¿Cuál es el apodo que le pusieron Milan y Sasha a Clara Chía? A pesar de vivir en países distintos, continúan las peleas entre Shakira y Piqué, las cuales iniciaron tras su separación y se intensificaron por las tiraderas que la colombiana lanzó contra el exfutbolista y en las que, Clara Chía Martí también salió bastante raspada.

La colombiana dejó en claro en el acuerdo de separación, que sus hijos no podrían acercarse a Clara Chía por ningún motivo y por lo tanto, el dueño de Kosmos no podrá pasar tiempo con la española, cuando Milan y Sasha lo acompañen. Aunque los pequeños no han convivido con la actual novia de su padre, ya le pusieron un peculiar apodo.

De acuerdo con medios estadounidenses, Milan y Sasha le pusieron un humillante apodo a Clara Chía Martí, a quien llaman “la empleada de papá”, situación que tendría bastante molesto al exfutbolista del FC Barcelona. También se rumora que, cada que el empresario ve a sus hijos, la española debe esconderse para no tener ningún tipo de contacto con ellos, por orden de Shakira.

¿Piqué ha intentado modificar el acuerdo de separación?

El apodo que Milan y Sasha le pusieron a Clara Chía no tiene nada contento a Gerard Piqué, quien ha intentado cambiar el acuerdo de separación que firmó con la colombiana; sin embargo, la cantante no ha dado su brazo a torcer. La prueba está en que, no autorizó que sus hijos estuvieran presentes en la boda del hermano de Piqué, tras prohibirles que convivieran con la española.