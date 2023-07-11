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FOTOS | Shakira tuvo un noble gesto con una empleada y en redes le aplauden.

Shakira tiene un corazón enorme, así se lo demostró a una empleada que tenía en Barcelona. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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