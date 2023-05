Los apodos con los que las amigas de Clara Chía se burlan de Shakira.

Ahora que las aguas se han calmado entre Gerard Piqué y Shakira debido a la reciente mudanza de la colombiana a Estados Unidos, se filtraron algunos apodos que las amigas de Clara Chía Martí, novia del exfutbolista, le han puesto a la barranquillera para burlarse de ella.

¿Cómo han sido las cosas para Clara Chía?

Clara Chía no la ha pasado del todo bien desde que se destapó que estaba saliendo con Gerard Piqué, quien le habría puesto los cuernos a la colombiana. Por ello, la joven española se ganó el repudió de los fans de la cantante quienes aseguraron que ella habría sido la tercera en discordia.

Esto la volvió blanco de los medios y también la puso en el ojo del huracán en redes sociales, donde las burlas y críticas no cesaron, esto se agravó cuando Shakira incluyó a Clara Chía en sus tiraderas, siendo la más exitosa “BZRP Music Session 53”, la cual grabó en conjunto con Bizarrap.

Mucho se ha rumorado sobre si está embarazada, que si Piqué le pagó algunas operaciones, incluso que le puso el cuerno a Gerard con el actual estratega del Manchester City, Pep Guardiola, así como que en realidad es hombre, entre muchas otras cosas que se han dicho.

¿Clara Chía no es del agrado de Shakira?

Es más que obvio que Clara Chía no es del agrado de Shakira y no es para menos pues le pedaleó la bicicleta, por eso en sus canciones, la colombiana le ha tirado algunas pedradas, pero también porque se dice que no desea que sus hijos convivan con la actual pareja de Piqué.

¿Cuáles son los apodos que le han puesto las amigas de Clara Chía? Aunque no es del agrado de muchas personas, Clara Chía tiene un círculo de amigas que la defienden a capa y espada y la han ayudado a lidiar con la presión mediática. En ese sentido, sus amistades decidieron ponerle crueles apodos a la cantante colombiana.

A través del programa “Mitre Live” el periodista Juan Etchehoyen le preguntó a Roberto Antolín sobre la polémica que se generó con el rompimiento de Shakira y Piqué y el papel de Clara Chía en todo esto.

El experto aseguró que las amigas de la española no estaban satisfechas con el comportamiento de Shakira hacia Clara Chía, pues gracias a sus tiraderas la prensa se le ha ido encima, por lo que decidieron ponerle crueles apodos.

“Sus amigas y ella también llaman a la cantante, vieja, bruja, menopáusica, así la llaman, esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara Chía mosquita muerta, ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos”, sentenció.

¿Clara Chía está tomando terapia?

Así mismo, Antolín aseguró que Clara Chía se encuentra en tratamiento psicológico pues no ha sabido lidiar con el acoso y la presión mediática.