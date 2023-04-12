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FOTOS | Piqué hace lujoso regalo a Clara Chía tras mudanza de Shakira a Miami.

El dueño de Kosmos, Gerard Piqué, habría celebrado la mudanza de Shakira a Estados Unidos con lujoso regalo para Clara Chía.

Por: Maribel Velázquez

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