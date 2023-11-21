Aracely Arámbula cuenta todo sobre su problema con Luis Miguel

Aracely Arámbula rompe el silencio y reveló el por qué no ha cobrado el pago millonario que hizo Luis Miguel a favor de sus hijos, durante un programa de la televisión española.

Esa es una situación, que tiene un proceso y que no puede ser en el momento en que la gente lo quiera, lo desea, pues tener una deuda de 48 meses, esto sucedió a finales de septiembre, cuando ellos depositaron, lo cual nunca me notificaron, nunca y si está ese dinero, que lo comentan, por supuesto que es de mis hijos, por supuesto que es de ellos

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Sobre el motivo por el que tardó en entablar una demanda legal, así respondió: "Por tener consideración, porque creo en que lo principal es el bienestar de mis hijos, nunca quería que estuvieran en este proceso".

¿Qué dice sobre los señalamientos en su contra?

Se defendió ante las acusaciones de aprovechar el momento, ahora que el Sol de México está en gira.

Aprovechar que mi amor, realmente yo soy una persona muy afortunada que me ha ido muy bien, antes de Luis y si se hace este proceso cuando viene de gira, es porque, es el único momento en el que mis abogados se pueden poner en contacto con sus abogados, porque durante el otro momento, no aparece nadie

Por primera vez, reveló que la condicionaron para poder llegar a un acuerdo con Luis Miguel.

No ha sido fácil, tampoco para mí, ellos quieren las condiciones que ellos quieren, una de las condiciones era, que yo no podía hablar con ningún medio y yo soy una persona libre de expresar, lo que yo quiera hablar

¿Sus hijos fueron invitados a la boda de Michelle Salas?

Aclaró si es verdad que Michelle Salas invitó a sus hermanos a su boda y ella no les dio permiso:

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