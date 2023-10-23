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FOTOS | Esta es la millonaria cantidad que Luis Miguel pagó de pensión a sus hijos

Se confirmó que Luis Miguel ya liquidó la deuda por manutención que tenía por sus dos hijos menores con Aracely Arámbula. ¿Cuánto fue? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Luis Miguel señalando.jpg
Aracely selfie.jpg
Luis Miguel muy joven.jpg
Aracely riendo.jpg
Luis Miguel ovacionado.jpg
Aracely y su mascota.jpg
Luis Miguel joven.jpg
Aracely personaje.jpg
Luis Miguel juventud.jpg
Aracely blanco y negro.jpg
Luis Miguel flores.jpg
Aracely con sombrero.jpg
Luis Miguel bronceado.jpg
Aracely labios rojos.jpg
Luis Miguel adolescente.jpg
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